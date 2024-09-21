Соратник Кадырова заявил о больших потерях ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области

Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил о больших потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи в Курской области. Его комментарий приводит РИА Новости.

Командир спецназа «Ахмат» счел рабочей обстановку в приграничном российском регионе. «Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни, уже действительно понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился», — поделился он.

Алаудинов отметил, что украинские военные пытаются контратаковать на других участках, где идет продвижение российских сил.

До этого командир «Ахмата» рассказал, что украинские подразделения используют в Курской области украденные у мирных жителей автомобили.

По его данным, чеченские спецназовцы на суджанском направлении сумели подбить технику ВСУ, в частности миномет, а также уничтожили расчет FPV и ангар, где хранилась техника.

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