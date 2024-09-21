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04:37, 21 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал об использовании ВСУ в Курской области украденных машин

Алаудинов: ВСУ используют в Курской области украденные у мирных жителей машины
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Подразделения ВСУ используют в Курской области украденные у мирных жителей автомобили. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, пишет ТАСС.

«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», — отметил он.

Так Алаудинов прокомментировал данные о том, что ВСУ потеряли под Курском половину техники западного производства.

Ранее Апти Алаудинов сообщил, что группа военнослужащих Вооруженных сил Украины численностью 60 человек смогла скрыться от военных ВС России на одном из участков в Курской области.

Кроме того, по его словам, бойцы спецназа «Ахмат» на суджанском направлении смогли подбить технику противника, в частности, миномет, а также уничтожили расчет FPV и ангар, где хранилась техника.

Накануне генерал-майор раскрыл, что ВСУ использовали более 200 танков при вторжении в Курскую область. Также при нападении на российский регион украинские войска задействовали свыше 400 бронемашин.

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      Марина Совина
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