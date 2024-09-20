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03:05, 20 сентября 2024Россия

Алаудинов раскрыл подробности вторжения ВСУ в Курскую область

Алаудинов: ВСУ вторглись в Курскую область на более чем 200 танках

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали более 200 танков при вторжении в Курскую область. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Помимо этого, по его словам, при нападении на российский регион украинские войска задействовали свыше 400 бронемашин. «Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции, скажем так», — отметил Алаудинов.

Ранее военкоры сообщили, что ВСУ бросили на прорыв обороны российских сил в Курской области немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Marder. Они указали, что украинские военные пытаются пробиться к селу Веселое в Глушковском районе, чтобы получить возможность наносить удары в тыл войск РФ, активно наступающих в Кореневском районе.

Бои с ВСУ в Курской области идут с 6 августа. 10 сентября Россия начала масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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