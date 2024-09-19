ВСУ бросили немецкие танки Leopard на прорыв под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили на прорыв обороны Вооруженных сил (ВС) России в Курской области немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты (БМП) Marder, сообщают российские военкоры.

По их данным, главной целью украинских бойцов является прорыв к селу Веселое в Глушковском районе, откуда впоследствии ВСУ смогут наносить удары в тыл российских войск, которые активно наступают в Кореневском районе. Колонны боевой техники идут в атаку через приграничный поселок Новый Путь к Обуховке, однако российские бойцы отражают наступление. «ВСУ уже несут ощутимые потери, теряя наступательный напор», — отметили военкоры.

ВС РФ уничтожили бригаду ВСУ на Leopard

О столкновении ВС РФ с танками Leopard на курском направлении сообщалось накануне. Немецкая боевая машина была уничтожена при помощи авиации и артиллерийского огня, отметили в Минобороны.

Военкоры заявляли, что Российская армия уничтожила в засаде колонну немецкой бронетехники. Под удар попала бригада, на вооружении которой стоят Leopard.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

21-я отдельная мехбригада ВСУ попала в засаду около Веселого. Ее ликвидировали примерно в полутора километрах от границы на российской территории. По информации военкоров, данная бригада находилась в резерве и до последнего не вводилась полноценно в бой. Одной из ошибок ВСУ на этом направлении назвали движение техники без прикрытия с воздуха. В результате украинская техника беспрепятственно подвергается обстрелам артиллерии и ударам дронов. «[Главком ВСУ Александр] Сырский, похоже, решил-таки разыграть вариант all in и бросает в бой практически всю западную бронетехнику, переданную ВСУ за последнее время. В Курской области уже засветились БТР Stryker, M113, HMMWV, CV-90, БМП-2, польские танки PT-91 (и, предположительно, БТР Rosomak) и Т-72АМТ», — отметили военкоры.

Использование ВСУ западной техники в приграничном регионе призвали расценивать как терроризм

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, использование ВСУ западной техники в Курской области надо расценивать как терроризм. «У них большое количество западной техники, другой техники у них уже давно осталось очень мало. (...) Относиться к этому надо как к террористическому акту вторжения на нашу территорию, уничтожать все и не позволять этого», — заявил он.

Депутат также добавил, что с начала наступления в Курской области ВСУ пользуются преимущественно техникой, которую передал им Запад.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Российская армия начала масштабное контрнаступление в приграничье. ВС России было освобождено более десяти населенных пунктов. По последним данным, с начала боев на этом направлении украинская сторона потеряла 14,2 тысячи человек.