Зеленский заявил, что «план победы» Украины полностью готов. Киев не раскрыл его детали, но некоторые пункты известны

Зеленский заявил, что «план победы» Украины полностью готов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 18 августа заявил о полной готовности мирного плана.

Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану Владимир Зеленский президент Украины

По словам политика, теперь для Киева самое главное — реализовать этот план.

16 сентября Зеленский рассказал, что план по основным пунктам готов на 90 процентов, Киев представит его международным союзникам на следующей неделе. Он добавил, что план содержит подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.

Одним из пунктов плана названо вступление Украины в НАТО

Французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского станет членство республики в НАТО.

Украинский лидер продолжает надеяться получить от американского коллеги Джо Байдена приглашение до его ухода из Белого дома через несколько месяцев, говорится в публикации. При этом нынешний президент США неоднократно высказывался против вступления Украины в Североатлантический альянс.

О своих планах представить «план победы» Украины Зеленский заявлял еще в августе. Он рассказал, что в нем немного пунктов, однако отказался их озвучить, поскольку «дал слово» Джо Байдену.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обсуждать мирный план Зеленского не имеет смысла, поскольку все зависит от воли Вашингтона.

Еще одним условием названо прекращение огня, но Украина это отрицает

Как писала немецкая газета Bild, Зеленский в ближайшие недели посетит Соединенные Штаты, где представит свои идеи Байдену и вице-президенту Камале Харрис. По данным издания, в план в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта.

Советник президента республики Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию и заявил, что Украина не намерена заключать какие-либо соглашения с Россией о заморозке конфликта и локальном прекращении огня.

«Минск-3» или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят Дмитрий Литвин советник президента Украины

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен во время грядущего визита в Вашингтон добиваться поддержки своего «плана победы», а не какого-либо перемирия в любой форме.

Его слова подтвердил представитель украинского МИД Георгий Тихий. «Нет, Украина не планирует соглашаться на какую-либо заморозку войны», — сказал дипломат.

