Зеленский представит в США план по Украине. Он включает прекращение огня на некоторых участках и заморозку конфликта

Bild: Зеленский намерен лично попросить разрешение Байдена на удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США, где представит мирный план по Украине. Как сообщает издание Bild, он планирует переговорить с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами в главы государства Камалой Харрис и Дональдом Трампом. О своих планах представить «план победы» Украины Зеленский заявлял еще в августе.

Зеленский может предложить прекратить огонь на некоторых участках

По информации Bild, в план Зеленского в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта. Уточняется, что президент Украины посетит США в ближайшие недели.

Также утверждается, что украинский лидер хочет попросить Байдена снять запрет на удары вглубь России западным дальнобойным оружием.

Фото: Kateryna Klochko / AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сведения о планах Зеленского, заявила, что обсуждать это не имеет смысла, поскольку все зависит от Вашингтона. «Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно. (...) У Украины утрачена субъектность, потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне», — сказала она.

Зеленский заявлял, что покажет план завершения конфликта Байдену, Харрис и Трампу

Президент Украины в августе заявил, что осенью план Киева по завершению конфликта на Украине покажут Байдену, а также Трампу и Харрис.

«План подготовлен. Думаю, что правильно будет, если я этот план представлю сначала президенту США. От него зависит успешность этого плана — дадут нам то, что в этом плане, не дадут ли, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет», — сказал тогда он.

Зеленский добавил, что может показать Байдену план действий Киева уже в сентябре. По его словам, после этого его могут передать кандидатам в президенты.