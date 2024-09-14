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23:49, 14 сентября 2024Мир

Bild узнала о планах Зеленского отправиться в США просить разрешения на удары по России

Bild: Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько недель посетит США и встретится с президентом страны Джо Байденом. Об этом стало известно немецкой газете Bild.

По данным издания, украинский лидер планирует представить свою стратегию Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. В том числе он намерен просить американского коллегу о снятии запретов на удары вглубь России западным дальнобойным оружием.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат Киеву бить вглубь территории России своим оружием. По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не накладывал на применение оружия ВСУ каких-либо территориальных ограничений. Аналогичное заявление сделала и финская сторона. В то же время Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает проблемой предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможности нанесения ударов вглубь России.

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      Марина Совина
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