Шольц не разрешил Украине наносить удары вглубь России

Канцлер ФРГ Шольц отказался разрешать ВСУ наносить удары вглубь РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает проблемой предоставление ВСУ возможности нанесения ударов вглубь России, сообщает ТАСС.

Шольц объяснил свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus Киеву тем, что это может повлечь за собой серьезный риск эскалации. По его словам, подобные меры относятся и к другому оружию, которое могло бы стрелять на дальнее расстояние. Шольц добавил, что будет придерживаться своей позиции вне зависимости от решения стран-партнеров.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат Киеву бить вглубь территории России своим оружием. По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не накладывал на применение оружия ВСУ каких-либо территориальных ограничений. Аналогичное заявление сделала и финская сторона.

По словам президента РФ Владимира Путина, разрешение Киеву наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае принятия альянсом такого решения изменится «вся природа конфликта». Глава государства также предупредил, что Москва «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».