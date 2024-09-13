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18:23, 13 сентября 2024Мир

Швеция и Финляндия разрешат ВСУ бить вглубь России

MTV: Швеция и Финляндия разрешат ВСУ бить вглубь территории России

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Швеция и Финляндия разрешат Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России своим оружием, утверждая, что оно не имеет ограничений. Об этом сообщает финский телеканал MTV.

«Единственное ограничение заключается в том, чтобы оружие применялось в рамках международного права», — приводит канал слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен.

Также MTV привел слова и ее назначенной 10 сентября шведской коллеги Марии Мальмер Стенергард. По ее словам, Стокгольм никогда не накладывал на Киев какие-либо территориальные ограничения по применению оружия.

Ранее газета Times сообщала, что президент США Джо Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского. Таким образом, Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».

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      Максим Габриелян
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