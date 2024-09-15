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08:11, 15 сентября 2024Мир

Стало известно о готовности Киева прекратить огонь «на отдельных участках»

Bild: Зеленский заявит о намерении Киева прекратить огонь на отдельных участках

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина готова принять локальное прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения. Как сообщила газета Bild, президент Украины Владимир Зеленский заявит о намерении Киева во время поездки в Соединенные Штаты.

По данным издания, он намерен посетить США в ближайшие несколько недель. В ходе поездки он представит свою стратегию американскому президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. План Зеленского также подразумевает согласик на временную заморозку конфликта.

Ранее Владимир Зеленский призвал закончить конфликт с Россией предстоящей осенью. По его словам, окончание боевых действий между Россией и Украиной поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности». Он также призвал западных партнеров совместно способствовать завершению конфликта.

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      Марина Совина
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