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11:23, 15 сентября 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали мирный план Зеленского

Представитель МИД Захарова: комментировать план Зеленского не имеет смысла

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Обсуждать мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который он намерен предоставить лидеру США Джо Байдену, не имеет смысла, поскольку все зависит от воли Вашингтона. Мирную инициативу главы украинского государства прокомментировала для ТАСС представитель МИД Мария Захарова.

«Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно. (...) У Украины утрачена субъектность: потому что все решения принимаются за них в Вашингтоне и Лондоне», — заявила дипломат.

Она добавила, что украинский лидер не способен принимать решения самостоятельно, потому что он «зависим от медикаментозных средств».

Ранее Зеленский заявил, что успех его мирного плана будет зависеть от президента США Джо Байдена. По его словам, он не может огласить подробности своего плана, поскольку «дал слово» главе Белого дома.

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      Глеб Палехов
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