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20:25, 18 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о полной готовности мирного плана Украины

Президент Зеленский: мирный план Украины полностью подготовлен

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения заявил о полной готовности мирного плана, видео его заявления опубликовано в Telegram.

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — заявил глава украинского государства.

Он добавил, что теперь для Киева самое главное — реализовать этот план.

Ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что войска могут устроить государственный переворот, если руководство страны заключит мирную сделку с Россией. При этом, по опросам украинских социологов, около семи процентов граждан Украины готовы присоединиться к вооруженному протесту в случае территориальных уступок.

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      Глеб Палехов
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