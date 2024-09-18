На Западе раскрыли один из пунктов «плана победы» Зеленского

Monde: одним из пунктов мирного плана Зеленского станет членство Украины в НАТО

Одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского станет членство республики в НАТО, его раскрыло западное издание Le Monde со ссылкой на источники.

Украинский лидер продолжает надеяться получить от американского коллеги Джо Байдена приглашение до его ухода из Белого дома через несколько месяцев, говорится в публикации. При этом нынешний президент США неоднократно высказывался против вступления Украины в Североатлантический альянс.

О своих планах представить «план победы» Украины Зеленский заявлял еще в августе. Он рассказал, что в нем немного пунктов, однако отказался их озвучить, поскольку «дал слово» Джо Байдену.

Как писала немецкая газета Bild, политик в ближайшие недели посетит Соединенные Штаты, где представит свои идеи Байдену и вице-президенту Камале Харрис. По данным издания, в план Зеленского в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта.