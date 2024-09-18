Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:28, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе раскрыли один из пунктов «плана победы» Зеленского

Monde: одним из пунктов мирного плана Зеленского станет членство Украины в НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Одним из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского станет членство республики в НАТО, его раскрыло западное издание Le Monde со ссылкой на источники.

Украинский лидер продолжает надеяться получить от американского коллеги Джо Байдена приглашение до его ухода из Белого дома через несколько месяцев, говорится в публикации. При этом нынешний президент США неоднократно высказывался против вступления Украины в Североатлантический альянс.

О своих планах представить «план победы» Украины Зеленский заявлял еще в августе. Он рассказал, что в нем немного пунктов, однако отказался их озвучить, поскольку «дал слово» Джо Байдену.

Как писала немецкая газета Bild, политик в ближайшие недели посетит Соединенные Штаты, где представит свои идеи Байдену и вице-президенту Камале Харрис. По данным издания, в план Зеленского в том числе входит прекращение огня на определенных участках линии соприкосновения и согласие на заморозку конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      «Динамо» победило «Динамо» в матче Кубка России

      В США заявили о праве Киева поднять вопрос об исключении России из СБ ООН

      В МВД сообщили об «оперативных мероприятиях» совместно с Росгвардией в Ярославской области

      Иран призвал ООН осудить теракты в Ливане

      Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев

      В США узнали про ошеломленных американских дипломатов из-за взрывов пейджеров в Ливане

      Должников алиментов на Украине лишили отсрочки от призыва в армию

      Володин предупредил об угрозе ядерной войны из-за Байдена и Макрона

      Средства ПВО пресекли новую попытку атаки беспилотника на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше