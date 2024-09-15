Украина опровергла наличие плана по заморозке боевых действий

Советник президента Украины Литвин опроверг готовность заморозить конфликт с РФ

Украина не намерена заключать какие-либо соглашения с Россией о заморозке конфликта и локальном прекращении огня. Об этом заявил советник президента республики Дмитрий Литвин, сообщает «Украинская правда».

О готовности Киева согласиться на перемирие на отдельных участках фронта ранее сообщала немецкая газета Bild.

«"Минск-3" или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят», — заявил Литвин.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен во время грядущего визита в Вашингтон добиваться поддержки своего «плана победы», а не какого-либо перемирия в любой форме.

«Нет, Украина не планирует соглашаться на какую-либо заморозку войны», — подтвердил его слова представитель украинского МИДа Георгий Тихий.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является оправданным с военной точки зрения.