В НАТО назвали оправданным разрешение Киеву бить вглубь России. В Москве заявили, что решение об ударах уже принято

Бауэр назвал оправданным разрешение Киеву бить вглубь России

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является оправданным с военной точки зрения. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По его словам, в соответствии с положениями о вооруженных конфликтах, любая страна, подвергшаяся атаке, имеет право на самооборону, которое не ограничивается границами этой страны.

С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на фронт топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности Роб Бауэр глава Военного комитета НАТО

Бауэр подчеркнул, что страны, предоставляющие оружие Киеву, также имеют право устанавливать определенные границы для его использования, так как чувствуют ответственность за это оружие, из-за чего и возникают политические дискуссии.

Зеленский собрался просить у Байдена разрешения на удары

Как стало известно немецкой газете Bild, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели посетит США и встретится с президентом страны Джо Байденом.

По данным издания, Зеленский планирует представить свою стратегию Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу. В том числе он намерен просить американского коллегу о снятии запретов на удары вглубь России западным дальнобойным оружием.

При этом источники газеты The Times в Белом доме утверждают, что Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, пока Зеленский не представит ему свой «победный» план.

В России знают, что решение по ударам уже принято

Как заявил 14 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков, Москве известно, что Запад уже принял решение по ударам ВСУ вглубь территории России.

Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад и сигналы такого рода в Киев переданы Сергей Рябков замглавы МИД России

Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин «предельно четко» обозначил позицию по данным действиям стран Запада.

Путин заявлял, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также российский лидер добавил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».