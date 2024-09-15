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05:27, 15 сентября 2024Мир

Условие одобрения ударов ВСУ по России дальнобойными ракетами раскрыли

Times: Байден не примет решения по ракетам до представления Киевом своего плана

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Джо Байден не примет решения по разрешению Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударов по России американскими ракетами до того, как Киев предоставит свой план на этот счет. Такое условие раскрыла газета Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Белый дом предпочитает придерживаться тактики выжидания. Американская администрация примет решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский представит свой «победный план», подчеркивает издание.

Подчеркивается, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против разрешения ВСУ ударов по территории России дальнобойными ракетами. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает эту меру, из-за чего между чиновниками возникают разногласия.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок сообщил, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он также призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.

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      Евгений Силаев
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