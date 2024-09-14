Экс-посол Британии предупредил о последствиях ударов по России

Экс-посол Британии в США Дэррок: разрешение бить по России грозит эскалацией

Разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Об этом в интервью изданию Financial Times заявил бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок.

По его словам, западным союзникам Киева следует «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.

«Нам действительно не стоит обострять ситуацию», — сказал дипломат. Дэррок также отметил, что использование британских ракет Storm Shadow для поражения целей на российской территории не окажет серьезного влияния на исход украинского конфликта.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил, что обсуждение снятия ограничений на применение Киевом оружия для ударов вглубь российской территории является игрой с огнем. «Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война?», — спросил он.