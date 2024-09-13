В Европарламенте высказались о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

Евродепутат Блага о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ: это игра с огнем

Обсуждение возможного снятия ограничений со стороны Запада на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия для ударов вглубь российской территории является игрой с огнем. Такое мнение высказал депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага в своем Telegram-канале.

«Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война? Американцы обсуждают то, что разрешат украинцам использование своего оружия дальнего радиуса», — осудил он. По мнению евродепутата, ответ Москвы будет ясным, поскольку такое решение означало бы атаку Запада на территорию РФ.

Блага назвал подобные разговоры игрой с ядерным огнем.

Ранее в Белом доме заверили, что США не планируют в скором времени снимать с Украины ограничения по ударам по России. В то же время газета The Times сообщала, что президент США Джо Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского.