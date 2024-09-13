В США заявили об отсутствии планов снимать ограничения с ВСУ по ударам по России

Кирби: США не планируют снимать с ВСУ ограничения по ударам по России

США не планируют в скором времени снимать с Вооруженных сил Украины (ВСУ) ограничения по ударам по России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Reuters.

«Нет никаких изменений в нашей точке зрения относительно предоставления Украине возможностей для нанесения ударов большой дальности по территории России. (...) Я не ожидаю никаких серьезных заявлений по этому поводу», — рассказал представитель Белого дома.

Таким образом, Кирби прокомментировал состоявшиеся переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых обсуждалось возможное снятие ограничений с Киева.

Ранее газета The Times сообщала, что Джо Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием французского или британского производства, но не американского. Таким образом, Вашингтон не позволит Киеву использовать баллистические ракеты ATACMS своего производства, так как американские власти «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».