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11:25, 14 сентября 2024Мир

Рябков заявил о принятии Западом решения по ударам вглубь России

Рябков: Москва знает, что Запад уже принял решение по ударам ВСУ вглубь России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Москва знает, что Запад уже принял решение по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС, передает ТАСС.

«Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад и сигналы такого рода в Киев переданы», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин «предельно четко» обозначил позицию по данным действиям стран Запада.

Ранее Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также российский лидер добавил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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      Максим Габриелян
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