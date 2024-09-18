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18:10, 18 сентября 2024Россия

Российские военные впервые столкнулись с танком Leopard в Курской области. Немецкую боевую машину уничтожили

Военкор Коц заявил об уничтожении первого танка Leopard под Курском
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы армии России в Курской области впервые столкнулись с немецким танком Leopard в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников

Александр Коцвоенный корреспондент

Он заметил, что в последней сводке Минобороны России среди прочих потерь в технике противника указывается Leopard, уничтоженный при помощи авиации и артиллерийского огня российских бойцов.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

ВС России устроили ловушку для ВСУ в Курской области

Бойцы армии России подготовили для противника огневой мешок в Курской области. В итоге в ловушку, созданную рядом с населенными пунктами Новый Путь и Волфино, угодило огромное количество боевой техники ВСУ.

«Зафиксировано просто гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — заявили в Telegram-канале «МИГ России».

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С 17 по 18 сентября ВСУ предприняли четыре попытки прорваться через границу РФ в Курской области. Все атаки противника были отражены, сообщили в Минобороны страны.

Было отмечено, что украинские войска пытались прорваться в направлении Веселого и Медвежьего. При этом ВСУ потеряли до 70 человек личного состава и два танка, одним из которых оказался впервые появившийся на территории российского региона немецкий Leopard. Кроме того, противник лишился двух боевых машин пехоты СV-90, поставленных Украине из Швеции, и восьми бронемашин.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В России оценили защищенность появившихся в Курской области танков Leopard

Динамическая защита, которой оснащены находящиеся на вооружении ВСУ немецкие танки Leopard 1, не позволит защитить машину от российских противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Защищенность доработанных танков оценила «Российская газета».

В «Российской газете» отметили, что блоки динамической защиты «Контакт» прикрывают лишь корпус и башню танка, а потому они эффективны лишь против малокалиберных пушек. Против современных ПТУР подобная защитная броня не имеет особого смысла.

Кроме того, дополнительные элементы значительно увеличивают вес танка, а также снижают его мобильность в полевых условиях.

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      Наталья Анисеева
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