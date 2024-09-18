В России оценили защищенность украинских Leopard 1 с «Контактом»

«РГ»: современные ПТУР смогут поражать Leopard ВСУ с динамической защитой

Динамическая защита, которой оснащают устаревшие танки Leopard 1 Вооруженных сил Украины (ВСУ), не сможет защитить машину от современных противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Защищенность доработанных танков оценила «Российская газета».

Издание обратило внимание на фотографии «Леопардов» 5-й танковой бригады ВСУ, которые получили дополнительные элементы. Блоками динамической защиты «Контакт» прикрыли корпус и башню машины. Считается, что изделия поставляют из Чехии.

«Такие доработки, конечно, улучшат стойкость, но в основном к снарядам малокалиберных пушек, к старым моноблочным боеприпасам, в то время как даже не совсем новые "Конкурс-М" смогут без проблем поражать такие танки, не говоря о более современных ПТУР», — пишет автор.

Также он подчеркнул, что дополнительная защита увеличила вес танка и ухудшила его мобильность.

В августе в зоне проведения спецоперации заметили уничтоженный M1A1 SA Abrams Вооруженных сил Украины с динамической защитой. Машина несла штатный комплект Аbrams Reactive Armor Tiles (ARAT) и блоки «Контакта».