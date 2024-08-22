Названа особенность уничтоженного в зоне СВО «Абрамса»

В зоне СВО уничтожили танк Abrams с динамической защитой «Контакт»

Очередной танк M1A1 SA Abrams Вооруженных сил Украины, который уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО), нес блоки советской динамической защиты (ДЗ) «Контакт». Особенности уничтоженной машины назвал Telegram-канал «Повернутые на войне».

Канал опубликовал видео, демонстрирующее сгоревший «Абрамс» в зоне СВО. На уничтоженной машине можно заметить блоки «Контакта», которыми дополнительно защитили корпус и башню танка от ударов дронами и противотанковыми ракетами.

Также M1A1 нес стандартную ДЗ Аbrams Reactive Armor Tiles (ARAT). Автор ролика предположил, что машину поразили попаданием в защищенный элементами ARAT борт.

В июле на покровском направлении в зоне СВО заметили Abrams с нештатной дополнительной защитой. Помимо «Контакта», американский танк получил решетчатый экран для защиты крыши и кормы башни.

В том же месяце издание Military Watch Magazine писало, что уничтожение поставленных Киеву «Абрамсов» в ходе спецоперации испортило репутацию этих машин во всем мире.