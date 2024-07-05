В США рассказали об испорченной репутации Abrams

MWM: удары ВС России испортили репутацию танков M1 Abrams

Уничтожение поставленных Киеву американских танков M1A1 Abrams в ходе спецоперации испортило репутацию этих машин во всем мире. Об этом рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Вооруженные силы России поражают танки Abrams ударами артиллерии, дронов и противотанкового оружия.

«Эти потери вызвали некоторую обеспокоенность у других эксплуатантов Abrams по всему миру и последовали за столь же неутешительными действиями танков [Abrams] иракской армии в борьбе с противотанковыми средствами в 2010-х годах», — пишет издание.

В июне инженер расчета FPV-дронов с позывным Алтай раскрыл подробности уничтожения танка Abrams на авдеевском направлении. Первым дроном удалось поразить место хранения боекомплекта.

В том же месяце на Украине заметили доработанные Abrams с защитой от дронов-камикадзе. Машины получили советскую динамическую защиту «Контакт» и решетчатые экраны.