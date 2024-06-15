Раскрыты детали уничтожения Abrams под Авдеевкой

Минобороны РФ: подбитый под Авдеевкой танк Abrams загорелся и проехал 300 метров

Инженер расчета FPV-дронов с позывным Алтай рассказал подробности уничтожения танка Abrams на авдеевском направлении. Его слова приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.

Военный раскрыл детали уничтожения Abrams под Авдеевкой и отметил, что танк обнаружили при ночномм вылете.

«Сначала начали его преследовать, дожидались, пока он подъедет на то место, где нам лучше всего будет пикировать. Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и

экипаж покинул боевую машину», — сообщил он.

13 июня сообщалось, что российские дроны подбили западные танки Abrams и Leopard. Это произошло на авдеевском направлении.

Ранее в июне под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) российские FPV-дроны подбили американский танк Abrams и боевую машину пехоты (БМП) Bradley, находящиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).