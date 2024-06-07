Российские дроны подбили Abrams и БМП Bradley в ДНР

Кимаковский: FPV-дроны подбили Abrams и БМП Bradley ВСУ под Авдеевкой

Под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) российские FPV-дроны подбили американский танк Abrams и боевую машину пехоты (БМП) Bradley, находящиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На авдеевском направлении у нас очередные подбитые западные единицы вооружения. Уже ставшие традиционными Abrams и Bradley были подбиты нашими "дроноводами"», — рассказал он.

Кимаковский уточнил, что в обоих случаях пострадал экипаж боевых машин. По его словам, в результате атак украинская армия понесла потери.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные имеют определенные успехи на авдеевском направлении. К ним, в частности, относится недавнее освобождение сел Нетайлово и Уманское.