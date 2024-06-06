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12:39, 6 июня 2024Бывший СССР

В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении

Глава ДНР Пушилин заявил об успехах ВС России в направлении Очеретино

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска имеют определенные успехи на авдеевском направлении и в направлении поселка Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, к успехам на авдеевском направлении относится, в частности, недавнее освобождение сел Нетайлово и Уманское. Он отметил, что на одних участках фронта в ДНР происходит более интенсивное продвижение, а на других используется тактика закрепления с дальнейшим планомерным наступлением.

Ранее Пушилин сообщал, что переход Уманского под контроль Вооруженных сил (ВС) России означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса.

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      Алевтина Запольская
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