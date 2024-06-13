Российские дроны подбили западные танки Abrams и Leopard

Минобороны: FPV-дроны подбили Abrams и Leopard ВСУ на авдеевском направлении

Российские дроны FPV-дроны спецназа группировки «Центр» уничтожили более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Уточняется, что в том числе были уничтожены находящиеся в распоряжении ВСУ западные танки Abrams и Leopard.

Ранее в июне под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) российские FPV-дроны подбили американский танк Abrams и боевую машину пехоты (БМП) Bradley, находящиеся в распоряжении ВСУ. По словам советника главы региона Игоря Кимаковского, в обоих случаях пострадал экипаж боевых машин. По его словам, в результате атак украинская армия понесла потери.