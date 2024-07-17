Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:32, 17 июля 2024Наука и техника

На Украине заметили очередной Abrams с «Контактом»

На Украине заметили танк M1A1 SA Abrams с советской динамической защитой

Фото: U.S. Army / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оснастили очередной танк американского производства M1A1 SA (Situational Awareness) Abrams нештатной дополнительной защитой. Машину заметили на покровском направлении, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Корпус и башню машины прикрыли элементами советской динамической защиты «Контакт». Также Abrams получил решетчатый экран для защиты крыши и кормы башни от дронов-камикадзе. Кроме того, в состав оборудования танка включили станцию радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников.

В сообщении подчеркнули, что такие меры обусловлены потерей около трети переданных Киеву «Абрамсов» в результате ударов FPV-дронов.

Материалы по теме:
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Ранее в июле американское издание Military Watch Magazine писало, что уничтожение поставленных Киеву танков M1A1 Abrams в ходе спецоперации испортило репутацию этих машин во всем мире.

В мае на Украине заметили «Абрамс» с «Контактом» и штатной динамической защитой M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). Также машина получила комплект решетчатых экранов.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС. Что там произошло?

      Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО

      Стали известны подробности травмы Месси в финале Кубка Америки

      Медведев заявил о высоком уровне подготовки России к конфликту с Западом

      Занявшаяся оральным сексом с 400 мужчинами порномодель пожаловалась на отсутствие любви

      Медведев назвал главную отличительную черту западных политиков

      На Украине заметили очередной Abrams с «Контактом»

      Медведев усомнился в принятии Украины в НАТО

      На Западе рассказали о реакции Шольца на книгу сенатора Вэнса

      Медведев заявил об ответе на продвижение «шкурных интересов» НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше