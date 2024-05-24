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16:22, 24 мая 2024Наука и техника

На Украине заметили Abrams с «мангалом» и «Контактом»

На Украине заметили танк Abrams с советской динамической защитой «Контакт»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Один из переданных Украине танков M1A1SA Abrams оснастили дополнительными блоками динамической защиты (ДЗ) и решетчатым экраном для защиты крыши башни, который называют мангалом. На фотографии машины обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

Разработанным в Советском Союзе «Контактом-1», которым дополнили штатный комплект защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT), прикрыли уязвимые участки бортов и лобовой части корпуса машины. На башню и корму корпуса танка установили комплект решетчатых экранов для защиты от кумулятивных средств поражения.

В сообщении отметили, что Abrams, в котором совместили ARAT с «Контактом», замечен впервые.

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Ранее в мае появились фотографии украинского Leopard 1A5DK с блоками ДЗ «Контакт» и «Нож», которыми прикрыли башню и корпус танка.

В январе на Украине впервые заметили Abrams с блоками ARAT. Модули этой ДЗ представляют собой слой взрывчатого вещества, зажатый между двумя металлическими пластинами. ARAT стоит на вооружении армии США с 2006 года.

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      Даниил Иринин
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