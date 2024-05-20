Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:57, 20 мая 2024Наука и техника

На Украине оснастили танки Leopard советским «Контактом»

ВСУ оснастили танк Leopard 1A5 советской динамической защитой «Контакт»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Один из переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 1A5DK оснастили блоками динамической защиты (ДЗ) «Контакт-1» советского производства и украинской ДЗ «Нож». На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Контактом» прикрыли башню машины, а также борта и нижнюю лобовую деталь корпуса. Верхняя его часть получила блоки динамической защиты «Нож».

Корпус базовой версии Leopard 1 состоит из листов гомогенной брони толщиной до 70 миллиметров. Модификация 1A5DK оснащена сварной башней с разнесенной броней.

Комплекс динамической защиты «Контакт-1», который предназначен для повышения защищенности бронетехники от кумулятивных боеприпасов и противотанковых ракет, приняли на вооружение в 1985 году. Считается, что «Контакт» снижает характеристики бронепробиваемости моноблочных кумулятивных снарядов на 50-80 процентов.

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что поставленные ВСУ танки Leopard 1A5 отличаются недостаточным уровнем защищенности.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля. Их подозревают в военных преступлениях

      Президент Израиля высказался об ордере МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин покрасил волосы в желто-голубой и попал под административный штраф

      В российском городе жилой дом ушел под воду

      У берегов российского региона запечатлели явление фата-моргана

      Россиянкам раскрыли способы скрыть живот с помощью одежды

      Россияне расхотели покупать жилье

      Начался суд над россиянами по обвинению в серии диверсий и поджоге Су-24

      На Украине решили отправлять повестки по почте

      Генерал ВСУ заявил о выходящей из-под контроля ситуации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше