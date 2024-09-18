Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 18 сентября 2024Россия

Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

Военкор Коц: в Курской области впервые столкнулись с танком Leopard

Фото: Alina Smutko / Reuters

Выполняющие боевые задачи в Курской области российские военнослужащие впервые столкнулись с танком Leopard. Об этом стало известно из публикации военкора Александра Коца в Telegram.

Журналист обратил внимание на сводку Министерства обороны России и заметил, что среди уничтоженной на курском направлении техники есть Leopard. «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — прокомментировал сообщение о первом столкновении с этим танком в регионе Коц.

Ранее сообщалось, что российские войска подготовили для Вооруженных сил Украины ловушку в Курской области.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      В России ужесточили проверки импортных вин на фоне спора о «шмурдяке»

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      В российском регионе дети приготовили гигантский сыр и побили рекорд

      Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Галкина

      Американский баскетболист ЦСКА рассказал о трудностях жизни в России

      Фигурку необычного старика с бородой нашли в российском городе

      Стало известно о новом назначении участника программы «Время героев» Сайбеля

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше