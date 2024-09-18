Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

Военкор Коц: в Курской области впервые столкнулись с танком Leopard

Выполняющие боевые задачи в Курской области российские военнослужащие впервые столкнулись с танком Leopard. Об этом стало известно из публикации военкора Александра Коца в Telegram.

Журналист обратил внимание на сводку Министерства обороны России и заметил, что среди уничтоженной на курском направлении техники есть Leopard. «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — прокомментировал сообщение о первом столкновении с этим танком в регионе Коц.

Ранее сообщалось, что российские войска подготовили для Вооруженных сил Украины ловушку в Курской области.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.