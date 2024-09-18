Стало известно о подготовленной российскими войсками ловушке для ВСУ в Курской области

ВСУ попали в Курской области в огневой мешок, заранее подготовленный ВС России

Российские войска подготовили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) огневой мешок в Курской области. О заранее подготовленной Вооруженными силами (ВС) ловушке для украинских подразделений со ссылкой на Telegram-канал «МИГ России» сообщает правительственное издание «Российская газета».

Как стало известно из публикации издания, огневой мешок, куда попала техника ВСУ, был подготовлен близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино. «Зафиксировано просто гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — говорится в публикации «МИГ России».

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.