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12:32, 18 сентября 2024Россия

Стало известно о подготовленной российскими войсками ловушке для ВСУ в Курской области

ВСУ попали в Курской области в огневой мешок, заранее подготовленный ВС России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска подготовили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) огневой мешок в Курской области. О заранее подготовленной Вооруженными силами (ВС) ловушке для украинских подразделений со ссылкой на Telegram-канал «МИГ России» сообщает правительственное издание «Российская газета».

Как стало известно из публикации издания, огневой мешок, куда попала техника ВСУ, был подготовлен близ населенных пунктов Новый Путь и Волфино. «Зафиксировано просто гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — говорится в публикации «МИГ России».

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Политолог Сергей Марков заявил, что контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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