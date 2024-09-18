МО: бойцы ВДВ устроили засаду ВСУ в Курской области, уничтожив технику и военных

Десантники на одном из участков устроили засаду Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области, уничтожив технику и бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На одном из участков благодаря действиям операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) десантники устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили», — сказано в заявлении МО.

Также уточняется, что операторами ударных беспилотников был уничтожен мотовездеход с экипажем, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль западного производства, а также поражена и обездвижена БМП ВСУ с личным составом.

Накануне издание Politico написало, что из-за успеха российских войск в Донбассе, Вооруженные силы Украины вынужденно перетягивают часть соединений, задействованных в атаке на Курскую область. Отмечается, что такое решение связано с высокими потерями ВСУ на юге Украины.

Ранее сообщалось, что российская сторона может организовать гуманитарный коридор для жителей Суджи в Курской области. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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