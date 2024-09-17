В ВСУ заявили о переброске сил из Курской области в Донбасс

Politico: ВСУ перетягивают силы из Курской области из-за успеха ВС РФ в Донбассе

Из-за успеха российских войск в Донбассе, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынужденно перетягивают часть соединений, задействованных в атаке на Курскую область. О переброске сил со ссылкой на украинских военных сообщает издание Politico.

«[Главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский вынужден начать переброску некоторых подразделений из под Курска для укрепления обороны под Донецком», — приводится в публикации мнение бойцов ВСУ.

Отмечается, что такое решение связано с высокими потерями ВСУ на юге Украины.

Издание также рассказало о несогласии бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с необходимостью проведения операции в Курской области. По информации журналистов, отправленный в отставку генерал считал план авантюрой, в котором были не предусмотрены следующие за прорывом границы шаги.

