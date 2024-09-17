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14:36, 17 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о нежелании бывшего главкома ВСУ нападать на Курскую область

Politico: экс-главком ВСУ Залужный был против атаки на Курскую область

Фото: Thomas Peter / Reuters

Экс-главком украинских войск Валерий Залужный и ряд высокопоставленных командующих Вооруженными силами Украины (ВСУ) выступали против вторжения в Курскую область, когда эта идея была представлена президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на украинских военных чиновников.

По их словам, он указывал на отсутствие в плане нападения подробностей относительно дальнейших шагов после пересечения российской границы. Однако Зеленский не смог дать четкого ответа на вопросы Залужного, считавшего идею нападения на Курскую область авантюрой.

Ранее Зеленский назвал целью нападения ВСУ на Курскую область перемещение российских войск. По его мнению, это была правильная идея.

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      Илья Таксюр
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