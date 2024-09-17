В России высказались о перспективе открытия гуманитарного коридора для жителей Суджи

Сенатор Джабаров допустил создание гуманитарного коридора для жителей Суджи

Российская сторона может организовать гуманитарный коридор для жителей Суджи в Курской области, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективе создания такой безопасной зоны для эвакуации граждан.

«Трудно говорить. Если мы с вами подтверждаем, что было такое обращение или даже если будет такое обращение, у нас не будет никаких в этом плане проблем, чтобы мирные жители могли покинуть зону боев», — сказал сенатор.

При этом политик полагает, что украинские силы могут действовать непредсказуемо в отношении находящихся в зоне боевых действий россиян.

Жители Суджи в Курской области обратились к президентам России и Украины с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан, сообщал «Коммерсантъ». Они приложили список со 186 именами близких, которые находятся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Утверждается, что о судьбе большинства из них семьям ничего не известно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала обращений. «Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — сказал он. Украинская сторона также не комментировала эти сообщения.