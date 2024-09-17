В Кремле ответили на вопрос об обращении жителей Суджи по поводу гумкоридора

Пресс-секретарь Песков: Кремль не получал обращения от жителей Суджи под Курском

Кремль не получал обращения от жителей города Суджа в Курской области по поводу создания гуманитарного коридора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Об обращении жителей района к президентам России и Украины ранее сообщал «Коммерсантъ». По сообщению портала, россияне попросили власти позволить гражданскому населению покинуть город, так как если украинские войска «решат обороняться в городе, шансы выжить у гражданских минимальны».

«Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — ответил на вопрос журналистов об обращении по поводу гумкоридора представитель Кремля.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.

12 сентября оборонное ведомство отчитывалось, что российские войска освободили в Курской области десять населенных пунктов — Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и Десятый Октябрь.