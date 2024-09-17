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15:50, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о нежелании бывшего главкома ВСУ нападать на Курскую область. Что он говорил Зеленскому?

Politico: Залужный до отставки выступал против атаки на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, а также ряд высокопоставленных командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступали против вторжения на территорию Курской области. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на украинских военных чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Залужный спрашивал Зеленского о дальнейших действиях в Курской области

По словам собеседников издания, Залужный задавал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопросы о дальнейших действиях в случае прорыва границы с Курской областью и создания плацдарма. «Он так и не получил четкого ответа от Зеленского. Он чувствовал, что это была авантюра», — рассказал источник.

Утверждается, что против операции на территории России также выступал командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов. Он опасался, что его бригада в Курской области окажется слишком уязвимой, также резко возрастет число потерь.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вскоре после этого Залужный и Ишкулов были уволены — главкома освободили от должности в феврале, а командира бригады — в июле.

Зеленский объяснял вторжение в Курскую область желанием замедлить ВС РФ

Зеленский заявлял, что вторжение ВСУ на территорию Курской области якобы привело к желаемым результатам. По его словам, Киев таким образом хотел замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении.

По словам Зеленского, контрнаступление ВС РФ в Курской области оказалось безуспешным, несмотря на присутствие 40-тысячной группировки в регионе. Он также добавил, что «все идет по украинскому плану», не раскрыв его подробностей.

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