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13:22, 17 сентября 2024Мир

Красный Крест согласен приехать в Курскую область, но с одним условием. Что требует организация?

МККК заявил о готовности посетить Курскую область, если гарантируют безопасность

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) ответил на приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибига «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». Официальный представитель организации Галина Балзамова заявила, что сотрудники готовы посетить регион, но при одном условии — если получат гарантии безопасности от обеих сторон.

Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию

Галина Балзамова официальный представитель МККК

По словам Балзамовой, МККК добивается доступа в данный район с самого начала эскалации конфликта.

В Кремле сочли провокацией приглашение Киевом ООН и МККК в Курскую область

15 сентября Сибига сообщил о приглашении ООН и МККК присоединиться к гуманитарной миссии в Курской области. По утверждению дипломата, наблюдатели якобы должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права, а также в защите бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей.

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Представитель Кремля Дмитрий Песков счел данное предложение украинской стороны «чистого рода провокацией».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подчеркнул, что Москва рассчитывает на трезвую оценку подобных заявлений.

Рассчитываем, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами

Дмитрий Песковпредставитель Кремля

Миссия ООН согласилась приехать в Курскую область только с разрешения России

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сотрудники международной организации согласны приехать на занятую украинскими военными российскую территорию, но только при соответствующем разрешении от России.

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В конце августа Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена из-за ситуации с Курской и Запорожской атомными электростанциями (АЭС). «Думаю, что у всех должен вызывать настороженность тот факт, что две АЭС находятся в зоне боевых действий», — сказал тогда представитель организации.

Он также указал, что ООН продолжает с озабоченностью следить за ситуацией с атакой ВСУ на Курскую область, и отметил, что положение гражданского населения вызывает обеспокоенность.

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      Варвара Кошечкина
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