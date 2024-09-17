Красный Крест согласен приехать в Курскую область, но с одним условием. Что требует организация?

МККК заявил о готовности посетить Курскую область, если гарантируют безопасность

Международный комитет Красного Креста (МККК) ответил на приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибига «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». Официальный представитель организации Галина Балзамова заявила, что сотрудники готовы посетить регион, но при одном условии — если получат гарантии безопасности от обеих сторон.

Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности, и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию Галина Балзамова официальный представитель МККК

По словам Балзамовой, МККК добивается доступа в данный район с самого начала эскалации конфликта.

В Кремле сочли провокацией приглашение Киевом ООН и МККК в Курскую область

15 сентября Сибига сообщил о приглашении ООН и МККК присоединиться к гуманитарной миссии в Курской области. По утверждению дипломата, наблюдатели якобы должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права, а также в защите бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей.

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Представитель Кремля Дмитрий Песков счел данное предложение украинской стороны «чистого рода провокацией».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подчеркнул, что Москва рассчитывает на трезвую оценку подобных заявлений.

Рассчитываем, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами Дмитрий Песков представитель Кремля

Миссия ООН согласилась приехать в Курскую область только с разрешения России

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сотрудники международной организации согласны приехать на занятую украинскими военными российскую территорию, но только при соответствующем разрешении от России.

В конце августа Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена из-за ситуации с Курской и Запорожской атомными электростанциями (АЭС). «Думаю, что у всех должен вызывать настороженность тот факт, что две АЭС находятся в зоне боевых действий», — сказал тогда представитель организации.

Он также указал, что ООН продолжает с озабоченностью следить за ситуацией с атакой ВСУ на Курскую область, и отметил, что положение гражданского населения вызывает обеспокоенность.

