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20:22, 16 сентября 2024Мир

В ООН ответили на приглашение от Украины приехать в Курскую область

Дюжаррик: ООН может приехать в Курскую область только с разрешения России

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на приглашение от Украины приехать на занятые украинскими военными территории Курской области. Его цитирует ТАСС.

Дюжаррик указал, что в ООН готовы к посещению региона, но могут это сделать только при соответствующем разрешении от России.

Ранее в понедельник, 15 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его ведомство официально пригласит ООН и Международный комитет Красного Креста «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приглашение провокацией и понадеялся, что оно «не будет восприниматься адресатами».

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      Антон Похиляк
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