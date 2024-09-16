Песков: приглашение Киевом ООН в Курскую область является провокацией

Приглашение Киевом представителей ООН и Красного Креста на территорию Курской области является провокацией. Так действия украинских властей прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Ужгороде сожгли автомобиль Красного Креста. Подробности произошедшего и личности поджигателей остались неизвестны.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Запад своей риторикой о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России не приближает окончание конфликта, а лишь эскалирует ситуацию. Он также отметил, что генсек организации Антониу Гутерриш сделает украинский вопрос одним из центральных в ходе встреч, которые состоятся на фоне предстоящей сессии Генассамблеи ООН.