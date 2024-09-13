В ООН раскритиковали Запад за планы разрешить ВСУ наносить удары по России

Дюжаррик: Запад своей риторикой не приближает окончание конфликта

Запад своей риторикой о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России не приближает окончание конфликта, а лишь эскалирует ситуацию. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

«Риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не движемся к завершению этого конфликта так, как мы бы хотели — в рамках международного права и устава», — рассказал представитель международной организации.

Дюжаррик напомнил, что в скором времени состоится сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, генсек организации Антониу Гутерриш сделает украинский вопрос одним из центральных в ходе предстоящих встреч.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат ВСУ бить вглубь территории России своим оружием. По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не накладывал на применение оружия Киевом каких-либо территориальных ограничений. Аналогичное заявление сделала финская сторона. Также о планах разрешить Киеву подобные удары заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.