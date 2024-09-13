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19:02, 13 сентября 2024Мир

В ООН допустили наличие у ВСУ разрешения Запада наносить удары вглубь России

Постпред при ООН Небензя: Запад мог уже разрешить ВСУ наносить удары вглубь РФ

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Запад «с очень высокой степенью вероятности» мог уже разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Сегодня с очень высокой степенью вероятности можно сказать, что решение снять ограничения на использование вооружения большой дальности для ударов по России на Западе уже давно принято», — рассказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что все последние действия властей стран Запада говорят лишь о постепенной подготовке общественного мнения к этому решению и его принятию.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат ВСУ бить вглубь территории России своим оружием. По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не накладывал на применение оружия Киевом каких-либо территориальных ограничений. Аналогичное заявление сделала и финская сторона.

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      Максим Габриелян
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