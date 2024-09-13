Премьер Канады заявил о поддержке ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

Премьер Трюдо: Канада поддерживает удары ВСУ по территории России

Канада поддерживает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России дальнобойным оружием. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает агентство Reuters.

«Канада полностью поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для предотвращения и воспрепятствования дальнейшей способности России наносить удары по инфраструктуре Украины», — сказал политик.

Трюдо также подчеркнул, что Россия якобы «нарушает порядок, основанный на правилах». По его словам, из-за этого Оттава поддерживает Киев.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат ВСУ бить вглубь территории России своим оружием. По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не накладывал на применение оружия Киевом каких-либо территориальных ограничений. Аналогичное заявление сделала финская сторона.