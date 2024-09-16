В Ужгороде сожгли автомобиль Красного Креста. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Подробностей обстоятельств поджога не сообщается, поджигатели неизвестны. Издание сообщает, что на Украине начали жечь не только военные машины, но и гуманитарные.
Ранее на Украине неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе Дарницкой площади Киева.
До этого сотрудники Службы безопасности Украины задержали две группы поджигателей машин украинских военнослужащих в Киеве и Хмельницком. Их обвиняют в том, что они якобы выполняли задание Федеральной службы безопасности России.