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10:47, 16 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сожгли машину Красного Креста

«Страна.ua»: в Ужгороде сожгли машину Красного Креста

Фото: Leah Millis / Reuters

В Ужгороде сожгли автомобиль Красного Креста. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Подробностей обстоятельств поджога не сообщается, поджигатели неизвестны. Издание сообщает, что на Украине начали жечь не только военные машины, но и гуманитарные.

Ранее на Украине неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего Вооруженных сил Украины. Это произошло в районе Дарницкой площади Киева.

До этого сотрудники Службы безопасности Украины задержали две группы поджигателей машин украинских военнослужащих в Киеве и Хмельницком. Их обвиняют в том, что они якобы выполняли задание Федеральной службы безопасности России.

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      Илья Таксюр
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