СБУ задержало две группы поджигателей автомобилей ВСУ в Киеве и Хмельницком

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали две группы поджигателей авто военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и Хмельницком. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

«В Киеве по горячим следам задержаны два молодых человека, которые подожгли мультивен (...). В Хмельницком задержаны еще два поджигателя, которые пытались уничтожить служебный внедорожник ВСУ», — говорится в публикации.

Задержанные якобы поджигали машины по заданию Федеральной службы безопасности России. Им предъявлены обвинения по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и повреждении имущества путем поджога и грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Ранее поджигателей автомобилей ВСУ задержали в Черкасской области Украины. СБУ тогда арестовало двух молодых людей 19 и 20 лет, которым также грозит до 10 лет тюрьмы.