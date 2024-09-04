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16:24, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине задержали двух поджигателей автомобилей военных ВСУ

В Черкассах задержали двух поджигателей автомобилей военных ВСУ

Фото: Telegram-канал Офиса Генерального прокурора Украины

В Черкассах задержали двух местных жителей, которые якобы за вознаграждение подожгли автомобили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в августе 2024 года два молодых человека 19 и 20 лет якобы согласились на предложение заказчика осуществить поджог автомобилей, которые находились в пользовании военнослужащих ВСУ. Преступление планировали заранее и совершили поджоги около 5 часов утра, используя разжигатель и бензин. За поджоги подозреваемым якобы обещали денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч гривен.

При процессуальном руководстве Черкасской окружной прокуратуры сообщено о подозрении молодым людям по факту препятствования законной деятельности воинских формирований в особый период (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух групп поджигателей автомобилей ВСУ. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.

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      Илья Таксюр
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