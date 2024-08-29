СБУ сообщила о задержании двух групп поджигателей автомобилей ВСУ

СБУ и Нацполиция Украины задержали две группы поджигателей военных автомобилей

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о совместном с Национальной полицией задержании две группы поджигателей военных автомобилей в Запорожской и Кировоградской областях. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Запорожье двое местных жителей подожгли несколько пикапов Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших техобслуживание. В Кропивницком Кировоградской области, как сообщает ведомство, двое жителей пытались поджечь два военных автомобиля, включая микроавтобус для перевозки личного состава украинской армии.

Задержанные обвиняются в уголовных статьях о препятствовании деятельности ВСУ и умышленном уничтожении имущества, им грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее СБУ задержала сотрудников миграционной службы Одесской области, которые дистанционно делали паспорта для уклонистов, находящихся за рубежом. Как сообщает ведомство, чиновники снимали собственные отпечатки пальцев и делали фотоснимок с удаленно отправленной фотографии, нарушая закон о необходимом физическом присутствии человека для получения паспорта.