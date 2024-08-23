СБУ задержала изготавливавших для уклонистов паспорта сотрудников миграционной службы

На Украине задержали чиновников, делавших удаленно паспорта для уклонистов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудников миграционной службы Одесской области, которые дистанционно делали паспорта для уклонистов, находящихся за рубежом. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Как сообщает ведомство, чиновники снимали собственные отпечатки пальцев и делали фотоснимок с удаленно отправленной фотографии, нарушая закон о необходимом физическом присутствии человека для получения паспорта.

Стоимость услуги составляла от 500 до 2,5 тысячи долларов, новые паспорта заказчики получали через сеть посредников. Как отмечает следствие, чиновники получили заказ на 150 документов, им грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что СБУ проводит массовые обыски в медицинских учреждениях и территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата).